watchOS 10 ha rotto la complicazione del Meteo: Apple spiega come risolvere

Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto per fare fronte alle richieste degli utenti che dopo l’installazione del nuovo watchOS 10 hanno lamentato problemi con la complicazione del Meteo su Apple Watch.

In particolare, molti utenti riferiscono che quando si inserisce una delle complicazioni dell’app Meteo sul quadrante, questa non carica i dati. Ciò è stato segnalato sin dalla prima release di watchOS 10, ed a quanto pare nemmeno i major update rilasciati successivamente hanno risolto.

Apple per tale ragione ha pubblicato un documento di supporto dedicato in cui spiega come risolvere. A quanto pare ad oggi l’unica soluzione nota è rappresentata dal ripristino delle impostazioni dall’iPhone:

Su iPhone apri l’app Impostazioni, quindi spostati nel pannello Privacy e Sicurezza ed in Servizi di localizzazione

Qui scorri verso il basso e fai tap su Meteo

In “Consenti accesso alla posizione”, seleziona mail e quindi l’impostazione originale

Qualora il problema non dovesse ancora essere risolto, sempre da iPhone nell’app Impostazioni è necessario effettuare il “Ripristino della posizione e privacy” dal menù Generali e dal tab “Trasferisci o Ripristina iPhone”.

Non è chiaro se nelle prossime ore Apple abbia intenzione di rilasciare qualche altro fix o meno. Avete provato queste soluzioni? Se si, avete risolto il problema o meno?