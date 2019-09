watchOS 6 arriva il 19 Settembre, rinviato il lancio su alcuni modelli

In sede di presentazione del nuovo watchOS 6 avevamo parlato del mezzo miracolo con la compatibilità. Il sistema operativo infatti è compatibile con tutta la gamma di smartwatch ad eccezione del modello zero, ma il lancio non avverrà in maniera omogenea.

Il colosso di Cupertino, al termine del ricco keynote di ieri ha annunciato che watchOS 6 sarà rilasciato il 19 Settembre su Apple Watch Series 3 e Series 4, mentre i possessori di Apple Watch 5 lo troveranno già preinstallato.

Ciò vuol dire che il nuovo sistema operativo non sarà immediatamente disponibile sulla Serie 1 e Serie 1. Gli sviluppatori hanno infatti sottolineato che il lancio è stato rinviato ed avverrà "entro fine autunno", per ragioni al momento non chiare.

La data di lancio del 19 Settembre non è casuale, in quanto la nuova generazione dello smartwatch arriverà sul mercato il giorno successivo. I preordini però sono già disponibili a partire da oggi sul sito web ufficiale di Apple e presso i rivenditori autorizzati.

Tra le principali novità introdotte da watchOS 6 figura senza dubbio l'arrivo dell'App Store, che permetterà di installare le applicazioni sull'indossabile senza passare attraverso l'iPhone collegato.

Il 19 Settembre inizierà la distribuzione anche di iOS 13 e del servizio di streaming videoludico Apple Arcade, che costerà 4,99 Euro.