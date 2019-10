watchOS 6 arriva anche su Apple Watch Series 1 e Series 2 con watchOS 6.1

Nella serata di ieri Apple ha rilasciato il primo major update per il proprio sistema operativo indossabile, watchOS 6.1. L'aggiornamento, che può essere scaricato via OTA e tramite iPhone, segna il debutto di watchOS 6 anche su Apple Watch Series 1 e Series 2, ad un mese dal lancio della prima build.

La novità arriva a poco più di un mese dal debutto del nuovo OS, che è coinciso con l'arrivo dell'App Store sui polsi degli utenti Apple.

A parte ciò, non sono segnalate grosse novità. watchOS 6.1 infatti introduce anche il supporto alle AirPods Pro, le nuove cuffie con cancellazione attiva del rumore presentate proprio due giorni fa da Apple. Nel changelog ufficiale il colosso di Cupertino fa anche riferimento alla correzione di alcuni bug, ma non specifica quali.

Apple ha anche rilasciato watchOS 5.3.3 per i modelli di Apple Watch non aggiornati a watchOS 6. Per effettuare l'aggiornamento è necessario avere un iPhone basato su iOS 13, il che vuol dire che i proprietari di Apple Watch che non dispongono di un iPhone compatibile sono costretti a continuare ad utilizzare watchOS 5.

Sempre nella serata di ieri, la società di Cupertino ha anche rilasciato il primo aggiornamento di sistema corposo per macOS Catalina, anch'esso focalizzato sulla risoluzione di bug.