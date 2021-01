watchOS 7.3 arriva oggi, con i nuovi quadranti: ecco tutte le novità

Sarà una giornata ricca di novità per gli utenti Apple Watch. Apple infatti nella serata di oggi pubblicherà watchOS 7.3, il terzo major update di watchOS 7 che oltre ai consueti bug fix porterà con se delle novità interessanti.

L'annuncio è arrivato nel comunicato dedicato alle iniziative del Black History Month, dove Apple ha confermato la pubblicazione dell'aggiornamento.

Al suo interno gli utenti italiani potranno trovare una nuova collezione di quadranti Unity attivabili a partire dal 1 Febbraio 2021 e che saranno ispirati ai colori della bandiera pan-africana. La compagnia americana ha spiegato che la WatchFace sarà caratterizzata da forme che "cambiano durante il giorno mentre ti muovi, per creare un quadrante unico per te".

Debutta anche l'app ECG su Apple Watch 4 e versioni successive in Giappone, Mayotte, Filippine. Thailandia, insieme alle notifiche per il ritmo cardiaco irregolare saranno disponibili negli stessi paesi.

Apple ha però anche risolto un problema che impediva al Centro di Controllo ed il Centro di Notifiche di rispondere quando è attivato lo Zoom.

Inoltre, nei mercati in cui è disponibile Apple Fitness+ (non l'Italia), sarà disponibile la nuova funzione Time To Walk, ovviamente in esclusiva per coloro che sono abbonati al servizio a pagamento per tenersi in forma. La pubblicazione dovrebbe avvenire intorno alle ore 19:00.