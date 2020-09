watchOS 7, problemi su Apple Watch 3: gli smartwatch si riavviano di continuo

A poco più di due settimane dal lancio di watchOS 7, emergono alcuni problemi su Apple Watch Series 3. Secondo quanto riportato da vari utenti, il nuovo sistema operativo starebbe provocando riavvii continui e completamente casuali sullo smartwatch.

La problematica è talmente diffusa che è stato aperto un thread sul forum di Apple, dove si sta allungando la lista delle persone che sono incappati in quello che sembra essere un bug.

"Ho riscontrato diversi riavvii al giorno dall'aggiornamento: lo smartwatch mi chiede il passcode e mostra statistiche vuote negli anelli delle attività. Non ho mai avuto un problema come questo prima su watchOS 6 e nelle versioni precedenti. Sicuramente sarà necessario un aggiornamento supplementare da parte di Apple per risolvere questo problema" scrive un utente.

Altri sono più agguerriti e parlano di watchOS 7 come il peggior aggiornamento mai rilasciato da Apple sui propri smartwatch: "il mio Series 3 ha completato l'aggiornamento automatico durante la notte. Oggi si è spento da solo almeno tre volte, si è bloccato mentre era al polso circa quattro volte, non è riuscito a caricare le complicazioni su più Watch Face. Si è disconnesso dal mio telefono almeno due volte. Questo è il peggior aggiornamento mai visto" si legge in un'altra reply.

Da Apple però non sono arrivati commenti di alcun tipo.