watchOS 7 rimuove la feature Force Touch sostituendola con nuovi menù

Le novità di watchOS 7 in arrivo sono molte, come le ultime funzioni per HealthKit e la rimozione della feature Force Touch. Presente sugli Apple Watch sin dalla nascita, questa tecnologia distingue i tipi di pressione applicata su schermo classificandoli in base alla forza del tocco e permettendo di accedere a schermate specifiche.

Su watchOS 6 Force Touch era usata per rivelare menù nascosti su Apple Watch, rimuovere le notifiche e altro ancora. Ora però, con watchOS 7 questa feature scomparirà. Come si avrà dunque accesso a quelle funzioni? Tramite una schermata apposita che permette anche di navigare tra altre impostazioni dello smartwatch di Cupertino, o con pressione prolungata su schermo, come confermato nelle Apple’s Human Interface Guidelines.

“Nelle versioni di watchOS precedenti a watchOS 7 gli utenti potevano mostrare su schermo vari menù nascosti tramite pressione prolungata grazie a Force Touch. Da watchOS 7 in avanti le app di sistema renderanno quei menù accessibili direttamente da schermate dedicate.”

Una scelta simile venne presa nel 2018 quando Apple decise di rimuovere la tecnologia 3D Touch per introdurre l’Haptic Touch nell’iPhone XR, senza comunque spiegare le motivazioni dietro tale decisione.

Tutte queste modifiche sono già presenti nella beta del sistema operativo watchOS 7, disponibile attualmente soltanto a un numero limitato di utenti. La versione pubblica della beta verrà rilasciata il prossimo mese, molto probabilmente anche con altre funzioni interessanti che andranno ad accompagnare quelle di iOS 14 come la ricarica ottimizzata per AirPods.