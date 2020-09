watchOS 7 ha ufficialmente rimosso una funzionalità storica di Apple Watch

Oltre all'arrivo della versione stabile di iOS 14, i possessori di dispositivi Apple hanno ricevuto anche un altro aggiornamento importante, ovvero quello a watchOS 7, l'ultima versione del sistema operativo di Apple Watch.

Come ampiamente preannunciato, quest'ultima ha introdotto diverse novità interessanti, ma ne ha anche "eliminata" una. Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech, watchOS 7 ha ufficialmente rimosso il Force Touch, una funzionalità disponibile sugli Apple Watch sin dalla loro prima generazione. Per chi non lo sapesse, si tratta del sistema utilizzato per distinguere il tipo di pressione in base alla forza del tocco. Il Force Touch veniva utilizzato dagli utenti della precedente versione del sistema operativo per accedere a menu "nascosti" ed eliminare le notifiche, giusto per fare degli esempi concreti.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, i succitati menu "nascosti" ora sono accessibili direttamente tramite app di sistema, ma su watchOS 7 non è presente il Force Touch. Questo significa che i possessori di Apple Watch Series 5, Series 4 e Series 3 che hanno effettuato l'aggiornamento non possono più accedere alla succitata funzionalità. Ovviamente, anche la nuova gamma Watch Series 6 non disporrà di questa funzionalità.

C'è da dire che questo cambiamento era stato annunciato ormai da tempo, ma ora che l'aggiornamento è uscito è bene ricordarlo. Per maggiori dettagli su watchOS 7 e sulle novità introdotte, potete fare riferimento al sito ufficiale di Apple.