watchOS 7: gli utenti lamentano problemi con il GPS su Apple Watch

Alcuni utenti che hanno installato il nuovo watchOS 7 sui propri Apple Watch nelle ultime ore stanno segnalando problemi con il GPS. A quanto pare, il major update starebbe provocando malfunzionamenti al servizio di localizzazione, in particolare per gli allenamenti.

In un thread aperto sul forum Apple, in molti affermano che l'Apple Watch memorizzerebbe solo il punto d'inizio dell'allenamento outdoor, il che è particolarmente fastidioso se si effettuano corse all'aperto o passeggiate. "Ho utilizzato l'attività di camminata outdoor sul mio orologio, ma questa volta non ho preso il mio iPhone. Quando sono tornato a casa ed ho tentato di caricare l'attività su Strava, ho ricevuto un avviso che non erano presenti dati GPS e del percorso. Ho controllato l'applicazione Fitness e Salute ed anche li non c'era alcun percorso sulla mappa, ma solo il punto di partenza" si legge in una segnalazione.

Alcuni hanno anche provato a contattare direttamente il customer care di Apple, che ha suggerito loro di disattivare e riattivare un paio di impostazioni della privacy, ma anche questa soluzione non sembra aver risolto a pieno il problema.

Le segnalazioni riguardano praticamente tutti i modelli di Apple Watch che supportano l'aggiornamento: da Series 3 a 4, passando per la 5. Apple al momento non ha riconosciuto in via ufficiale il problema.