watchOS 8.5 ha rotto la ricarica rapida su Apple Watch Series 7? L'accusa di alcuni utenti

Secondo un nuovo rapporto di 9to5Mac, a seguito dell’aggiornamento watchOS 8.5 molti utenti hanno segnalato il mancato funzionamento della ricarica rapida sul nuovo Apple Watch Series 7.

Lo smartwatch, presentato lo scorso autunno, non include una batteria più grande ma sfoggia un sistema di ricarica più rapido che permette di averlo sempre carico anche se collegato per lassi di tempo più brevi alla corrente elettrica. Apple nella documentazione ufficiale afferma che la batteria dell’orologio può passare dallo 0 all’80 percento in circa 45 minuti.

Tuttavia, a seguito dell’aggiornamento (che è arrivato insieme al lancio di iOS 15.4) su Reddit e sul forum di supporto Apple in molti segnalano un calo della velocità di ricarica. Un utente afferma che il Watch si sarebbe caricato solo del 5% in 15-20 minuti, mentre un altro sostiene che la carica sarebbe aumentata del 5% in un’ora. Apple, per fare un raffronto, afferma che Apple Watch SE si può caricare dell’80% in 1,5 ore. Appare quindi quanto mai chiaro che potrebbe esserci un problema.

Inizialmente si credeva che la problematica fosse legata al BoostCharge Pro 3 in 1 di Belkin, ma dopo alcuni test gli utenti hanno osservato che lo stesso avviene anche con il caricatore ufficiale di Apple.

Anche 9to5Mac ha confermato il problema, mentre The Verge no. Da parte di Apple non sono arrivate dichiarazioni ufficiali.