watchOS 8 ufficiale: tutte le novità del sistema operativo di Apple Watch

Dopo aver svelato le grandi novità di iPadOS 15, Apple è passata, sempre nel contesto dell'edizione 2021 della WWDC, all'annuncio di watchOS 8, l'ultima versione del sistema operativo di Apple Watch. Quest'ultima introduce svariate funzionalità che possono risultare interessanti per coloro che sono soliti usare uno smartwatch.

Infatti, questo update porta con sé l'applicazione Mindfulness, nonché delle animazioni riviste per software come Breath. Ci sono inoltre delle novità relative alle notifiche legate alla respirazione, così come non mancano altri cambiamenti "di secondo piano" (ma che possono risultare importanti per qualcuno). Tra le novità che hanno attirato di più l'attenzione ci sono però le nuove watch face basate sui "ritratti".

Non manca poi un'applicazione Foto rivista, così come l'arrivo del supporto alle GIF su Apple Watch. Insomma, watchOS 8 introduce diverse funzionalità che espandono le possibilità fornite agli utenti, sia per quel che riguarda la personalizzazione che per quel che concerne l'utilizzo nel quotidiano. Non si tratta certamente di un update "rivoluzionario", ma le novità non mancano e potete approfondirle anche mediante l'immagine "riassunto" presente in calce alla notizia.

In realtà Apple ha annunciato watchOS 8 in modo rapido, senza soffermarsi troppo sulle singole funzionalità. Tuttavia, sicuramente ci sarà modo di approfondire tutto meglio in futuro e la "velocità" della società di Cupertino è dovuta anche alla miriade di reveal effettuati in data odierna. Ad esempio, ricordiamo che durante l'evento è stato ufficializzato anche iOS 15.