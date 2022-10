watchOS 9.1 facilita la gestione della musica con Apple Music, finalmente!

La prossima settimana non arriverà solo iOS 16.1, ma anche macOS Ventura, iPadOS 16.1 w watchOS 9.1. Dalla Release Candidate di quest'ultimo, arriva un'importante novità: è stata facilitata la gestione della musica con Apple Music.

Dopo l'installazione di watchOS 9.1, infatti, gli utenti saranno in grado di scaricare la musica da Apple Music senza dover collegare il dispositivo alla rete elettrica, per sincronizzare i brani con la piattaforma di streaming musicale tramite iPhone.

La procedura era da molti descritta come tediosa ed eccessivamente pesante, ed ha frenato l'utilizzo di Apple Watch come dispositivo per ascoltare la musica.

Con watchOS 9.1, invece, la musica cambierà e gli utenti saranno in grado di scaricare la musica sull'indossabile anche se questo non è collegato all'alimentazione. La notizia è arrivata direttamente dal changelog, dove è spiegato che Apple Watch deve essere connesso ad internet tramite WiFi o rete cellular per poter godere di questa funzione.

Tra le altre novità introdotte con watchOS 9.1, viene citata una maggiore durata della batteria durante determinati allenamenti per chi utilizza Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 8 ed Apple Watch Ultra, riducendo la frequenza di misurazione del battito cardiaco e le letture del GPS. Implementato anche il supporto per Matter.