watchOS 9.5, problemi su Apple Watch: lo schermo diventerebbe verde

Mentre siamo in attesa del nuovo watchOS 10, dal web emergono alcune segnalazioni su watchOS 9.5 che è stato lanciato da Apple la scorsa settimana insieme ad iOS 16.5 e gli altri sistemi operativi. A quanto pare, l’aggiornamento per Apple Watch starebbe causando qualche problema.

Nella fattispecie, da Reddit e dal forum di MacRumors sono arrivate varie segnalazioni relative alla comparsa di una tinta verde in alcune parti di watchOS, come nel centro notifiche. Apparentemente, ad essere interessati sono i modelli Watch SE e Watch Ultra, ed il bug come detto poco sopra riguarderebbe solo alcune componenti del sistema operativo.

Secondo quanto pubblicato da Notebookcheck, che ha avuto modo di effettuare qualche test, in alcuni casi comparirebbe anche quando si guarda direttamente l’orologio, mentre se lo si inclina il problema scomparirebbe.

Al momento da Apple non sono giunti commenti in merito, ma sembrerebbe che un riavvio del dispositivo risolverebbe il bug. È chiaro però che per il futuro potrebbe essere necessario qualche fix da parte del gigante americano per risolvere in maniera definitiva il disservizio.

Le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane raccontano di una Apple al lavoro su Apple Watch Ultra 2, che potrebbe arrivare nei negozi già nel 2025. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo,