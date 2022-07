watchOS 9 avrà una modalità low-power: sarà pensata per gli sport estremi

watchOS 9 è stato annunciato da Apple circa un mese fa, nel corso della WWDC 2022, ma sono in molti a credere che Cupertino abbia tenuto alcuni assi nella manica per un reveal futuro. Nello specifico, diversi leaker sono convinti che watchOS 9 avrà una modalità low-power sugli smartphone compatibili.

A fine giugno, per esempio il giornalista di Bloomberg Mark Gurman si era detto certo che la modalità low-power sarebbe arrivata su Apple Watch nel 2022, benché non come feature di watchOS 9, ma come funzione esclusiva di Apple Watch Series 8. Nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, invece, il giornalista ha confermato che la feature sarebbe ancora in sviluppo proprio per watchOS 9.

A quanto pare, dunque la modalità low-power potrebbe arrivare già al lancio su Apple Watch Series 8, mentre sugli altri smartwatch compatibili dovrebbe essere lanciata con un aggiornamento software più avanti nel corso del 2022 o del 2023, visto che il suo sviluppo non sarebbe ancora ultimato.

Al momento, Apple Watch ha già una modalità salva-batteria, ma quest'ultima si limita a inibire ogni app che non sia l'orologio per risparmiare energia. Con la revisione della feature low-power, invece, è possibile che lo smartwatch inizi a funzionare come iPhone e iPad, dotandosi cioè di una modalità a impatto energetico ridotto che però permette il funzionamento di tutte le app installate.

Inoltre, Gurman ha spiegato che la funzione sarà pensata soprattutto per Apple Watch Pro, la versione "rugged" dello smartwatch di Cupertino. Non è chiaro cosa intenda il giornalista con questa precisazione, anche se vi è la possibilità che la modalità low-power sia pensata per gli sport estremi, come l'hiking o l'alpinismo, che non permettono la ricarica del device magari per giorni alla volta.