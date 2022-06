watchOS 9: tutti i dettagli sui nuovi quadranti per Apple Watch

Con il nuovo watchOS 9 presentato nella giornata di ieri, arrivano tanti nuovi quadranti che sulla scia di quanto fatto con iOS 16, sono personalizzabili e conferiscono un nuovo aspetto agli Apple Watch. Vediamo quali sono e come funzionano.

Lunar è descritto come un “collegamento tra il calendario gregoriano” utilizzato nelle culture come quella cinese, islamica ed ebraica, e supporta fino a quattro complicazioni.

Playtime invece è il quadrante più semplice ma allo stesso tempo dinamico. E’ caratterizzato da uno sfondo unicolore con i numeri animati. Progettato in collaborazione con Joi Fulton, quando si ruota la corona cambia lo sfondo animato e mostra coriandoli. I personaggi mostrati sullo schermo reagiscono se si toccano i caratteri.

Metropolitan invece rappresenta una rivisitazione del classico quadrante Apple che cambia stile quando si gira la corona digitale. I numeri cambiano in stile e dimensioni e ruotano per diventare dei pallini quando il polso è abbassato. Anche qui si possono aggiungere fino a quattro complicazioni, mentre i colori sono totalmente personalizzabili.

Astronomy, invece, è una versione rinnovata del quadrante originale omonimo. Ora però include una nuova mappa stellare e dati sulle nubi basati sulla propria posizione attuale. E’ possibile impostare la Terra, la Luna ed il Sistema Solare come vista principale ed anche in questo caso si possono modificare i font. Sono supplicate due complicazioni e ruotando la Digital Crown si può riavvolgere o andare avanti per navigare tra la fase lunare o del pianeta.

Apple ieri sera ha anche annunciato la lista degli Apple Watch su cui arriverà watchOS 9.