watchOS 9 disponibile per il download in Italia: arriva il nuovo OS per Apple Watch

In concomitanza col lancio del nuovo iOS 16, Apple ha dato il via anche alla distribuzione del nuovo sistema operativo per Apple Watch, watchOS 9, presentato lo scorso giugno in occasione della WWDC 2022.

Si tratta di un aggiornamento incrementale di ciò che abbiamo visto lo scorso anno: watchOS 9 non rivoluziona il sistema operativo indossabile, ma lo migliora introducendo delle interessanti novità.

Per l’allenamento, sono disponibili delle nuove infografiche che permettono di accedere a più informazioni sulle sessioni in corso, tra cui le zone di frequenza cardiaca, la potenza ed il dislivello. Le zone di frequenza cardiaca vengono calcolate in automatico in base ai dati sanitari, ma potranno anche crearle manualmente. Lo smartwatch potrà anche fornire un feedback immediato durante la corsa, per capire se si ha il passo giusto per raggiungere l’obiettivo.

Arriva però anche la nuova applicazione dei Farmaci, integrata direttamente in Salute, che permette di tenere nota dei farmaci che si prendono per ricevere degli alert.

Migliorato anche il monitoraggio del sonno, che fornisce maggiori informazioni sulle fasi. Aggiunti chiaramente anche i nuovi quadranti, che portano maggiori personalizzazioni, oltre che un rinnovato sistema di notifiche più discreto.

Il download può essere effettuato direttamente attraverso l'applicazione Watch per iPhone, dal menù "Generali" e quindi il pannello "Aggiornamento software".