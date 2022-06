watchOS 9 ricalibrerà la batteria di Apple Watch Series 4 e 5: gli utenti sorridono

Non ci sono solo i nuovi quadranti su watchOS 9. Il sistema operativo per smartwatch di Apple infatti include una piacevole novità per i possessori di Apple Watch Series 4 e 5.

A quanto pare, infatti, Apple ha implementato una nuova funzione di ricalibrazione della batteria sui due modelli di Apple Watch in questione, che fornirà agli utenti una stima più accurata della capacità massima che può raggiungere la batteria.

“Dopo l'aggiornamento a watchOS 9, il tuo Apple Watch Series 4 o Series 5 si ricalibrerà e quindi stimerà la capacità massima della batteria in modo più accurato” si legge nelle note di rilascio pubblicate da MacRumors, secondo cui i possessori di Apple Watch Series 4 e Series 5 che hanno notato una riduzione significativa della durata della batteria, saranno in grado di ottenere dati più precisi sull’effettivo stato di deterioramento.

Apple in questo modo trasferisce su smartwatch una funzione simile che era stata introdotta su iPhone 11 lo scorso anno. Interessante anche notare come non sia richiesta alcuna azione da parte dell’utente, visto che la ricalibrazione avverrà in automatico durante il processo di aggiornamento e sarà completato una volta installato.

Ricordiamo che Apple ha ufficialmente presentato watchOS 9 nel corso della WWDC, e vedrà la luce il prossimo autunno in una data non ancora annunciata.