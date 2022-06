watchOS 9 è ufficiale: nuovi quadranti, più opzioni di allenamento e tanto altro

Dopo la lunga presentazione dedicata ad iOS 16, che si preannuncia essere un aggiornamento davvero molto corposo, nel corso del keynote di apertura della WWDC Apple si è soffermata sul nuovo watchOS 9, il major update per gli Apple Watch in arrivo in autunno.

Analogamente a quanto avvenuto per il sistema operativo per iPhone, anche watchOS 9 si rifà il look e parte dalle Watch Faces, che sono state aggiornate (finalmente!) e rese più interattive e vive in base all’ora del giorno ed ai gusti degli utenti. Utenti che potranno anche affidarsi ad una nuova gamma di complicazioni in grado di mostrare ancora più informazioni direttamente sul polso.

Novità anche per gli sviluppatori, che avranno la possibilità di utilizzare le nuove API per portare le loro app su watchOS 9.

Il nuovo OS punta ancora di più sul fitness, un claim che ha sempre guidato Apple Watch. Il colosso di Cupertino ha guardato ai runner, aggiungendo tre nuove metriche all’allenamento di corsa: utilizzando il machine learning l’Apple Watch è in grado di misurare l’oscillazione verticale, la lunghezza del passo ed il tempo di contatto con il suolo. WatchOS 9 può anche riconoscere le zone cardiache per capire che tipo di allenamento si sta effettuando ed include un nuovo tipo di allenamento personalizzato che è completamente customizzabile con obiettivi ed altro. Sempre dal fronte allenamenti, Apple ha anche aggiunto un feedback tattile e vocale che aiuterà gli utenti a recuperare.

Novità anche per iOS 16: Apple ha deciso di rendere disponibile l’applicazione Fitness per tutti, e non solo per coloro che hanno un Apple Watch collegato all’iPhone.

In linea con quanto fatto con watchOS 8, con la nuova release Apple ha anche migliorato la misurazione del sonno. Lo smartwatch ora sarà in grado di distinguere le diverse fasi del sonno, per valutarne la qualità.

Migliorata anche l’applicazione per l’ECG, che è in grado di monitorare la presenza della fibrillazione atriale: nell’applicazione Salute sarà possibile accedere a più informazioni su tale condizione. Sarà possibile capire da quanto tempo è stata rilevata, la frequenza con cui si è presentata ed altro.

Sempre dal fronte della Salute, arriva la novità dell’applicazione per tenere traccia e ricevere notifiche per i farmaci che si devono assumere. Sarà possibile impostare gli avvisi direttamente da iPhone: basterà scansionare la confezione del farmaco e quindi impostare per quanto tempo e ogni quanto lo si deve assumere, e lo smartwatch invierà degli avvisi.

L’app Salute sarà anche in grado di identificare eventuali interazioni critiche tra diversi farmaci.