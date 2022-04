watchOS 9 sarà una vera rivoluzione: in arrivo tante novità per salute, design e batteria

Mentre si parla delle modifiche alle Full Immersion previste con iOS 16, sul web emergono nuovi rumor su watchOS 9, la nuova release del sistema operativo per smartwatch che il colosso di Cupertino presenterà il prossimo giugno in occasione della WWDC.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg, watchOS 9 includerà una nuova modalità risparmio energetico che consentirà agli utenti di utilizzare un Apple Watch e le sue app senza consumare troppa batteria.

Attualmente l’Apple Watch dispone della modalità che attiva la “riserva di carica”, che limita notevolmente le funzionalità di Apple Watch per mostrare agli utenti solo l’ora. A quanto pare Apple sta cercando di replicare sugli smartwatch quanto fatto con il risparmio energetico di iPhone.

Tra le altre novità di watchOS 9 dovrebbe figurare anche un nuovo sistema per la fibrillazione atriale battezzato “burden”, che è in grado di tracciare da quanto tempo un utente ha riportato la condizione cardiaca. Il sistema operativo inoltre sarà anche in grado di tracciare altre metriche durante un allenamento ed estenderà le funzionalità di monitoraggio del sonno.

Sono previste anche nuove funzioni per la salute delle donne ma anche dei significativi aggiornamenti per molti dei quadranti integrati. Apple mira a rinfrescare le Watch Face in maniera importante.