Waymo e Jaguar costruiranno fino a 20.000 SUV elettrici a guida autonoma

stanno lavorando in sinergia per produrre 20.000 esemplari di, che sarà equipaggiata sin da subito con la guida autonoma. L'obiettivo è poter offrire la cifra record di un milione di viaggi al giorno ai propri clienti.

Waymo e Jaguar Land Rover hanno un nuovo obiettivo da raggiungere insieme: produrre decine di migliaia di I-Pace, SUV elettrici caratterizzati dalla guida autonoma a cura di Alphabet. Questo modello di veicolo ha fatto il suo debutto globale all'inizio di marzo, e sarà pronto ad andare su strada verosimilmente entro la fine del 2018, per una serie di test su suolo pubblico.

Inoltre la I-Pace è pronta per essere inserita nel catalogo di Waymo entro il 2020: gli ingegneri di Jaguar Land Rover e della compagnia stanno lavorando in sinergia spalla contro spalla per raggiungere questo obiettivo comune, e l'intenzione è quella di costruire i modelli integrati nativamente con la guida autonoma piuttosto di doverla inserire solo dopo che la macchina è stata assemblata, come se fosse un optional qualunque.

Al momento il piccolo SUV elettrico di Jaguar presenta alcune caratteristiche molto importanti per il mercato dell'automotive elettrico, ovvero un prezzo di base di 69.500 dollari, che lo mette in diretta competizione con le rivali Tesla Model X e Model S, risultando più economico di 10.000 dollari rispetto alla prima e di 5.000 della seconda.

Il numero a cui aspirano le due compagnie è di 20.000 auto prodotte nei primi due anni dall'entrata in produzione ufficiale, e di offrire un milione di viaggi ogni singolo giorno.

Al momento il parco auto di Waymo conta ben 600 Chrysler Pacifica, ed alcune di esse sono attualmente impiegate in Arizona con il programma Easy Rider