Waze presto segnalerà le strade più pericolose ed a rischio incidenti

Waze, il popolare navigatore di proprietà di Google, presto implementerà un’interessante funzione che permetterà ai conducenti che la utilizzano di identificare in maniera immediata le strade pericolose in cui in passato si sono verificati più incidenti.

L’indicazione è trapelata direttamente dal blog israeliano Geektime, il quale nella versione beta di Waze ha individuato una nuova funzionalità che mostrerà degli avvisi qualora i dati inviati dalla community mostrino che tale strada è particolarmente pericolosa ed a rischio incidenti. Come si può vedere nello screenshot in calce, tali vie saranno marchiate di rosso nell’interfaccia grafica e permetteranno di alzare la guardia mentre si sta guidando.

Ovviamente è possibile attivare e disattivare tali alert in qualsiasi momento direttamente dalle impostazioni dell’applicazione, dove sarà possibile attivare una nuova funzione battezzata “cronologia degli incidenti”. Al momento però non è disponibile in quanto ancora in beta, ma non è chiaro quando e se vedrà la luce, tanto meno la metodologia che utilizzerà l’algoritmo di Waze per stabilire se una via è pericolosa o no: resta da capire quante segnalazioni devono arrivare per fare in modo che la strada venga marchiata di rosso. La speranza è che questa feature contribuisca a salvare vite umane.

Di recente, Waze è arrivato anche sui sistemi di infotainment targate Renault.