Waze si aggiorna: ora funziona con Android Auto anche su smartphone

Nonostante sia disponibile sullo store online di Google da diverso tempo, ed offra alcune feature molto apprezzate dagli utenti come la possibilità di segnalare incidenti e code, Waze ha dato il via al suo processo di integrazione con Android Auto solo l'anno scorso. Un'integrazione riuscita a metà, dato che l'app non funzionava su smartphone.

Il servizio offerto da Android Auto si suddivide infatti in due parti, che comprendono ciò che si può vedere e comandare dal display dell'infotainment dell'auto e ciò che viene reso disponibile sullo schermo dello smartphone. Sino ad oggi, Waze era in grado di funzionare solamente sul display dell'auto, mentre risultava impossibile comandare l'app da telefono.

Ora, come riporta Android Police, Waze funziona anche da smartphone, grazie all'ultimo aggiornamento rilasciato dalla compagnia per l'app.

Nel frattempo, alcuni miner hanno scoperto che l'APK di Google Maps potrebbe nascondere qualche segreto sul futuro del servizio: alcune stringhe di codice fanno infatti pensare all'arrivo di una delle feature più amate di Waze, ovvero la possibilità di segnalare gli incidenti. Una cosa più che plausibile, dato che Google ha acquistato Waze circa 5 anni fa. Inoltre anche Apple ha intenzione di stravolgere completamente il funzionamento dell'app Mappe, riducendo drasticamente la sua dipendenza dai database di Google.