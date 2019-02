Waze e Spotify: ecco le canzoni più ascoltate in automobile dagli italiani nel 2018

Waze, la social navigation app con 110 milioni di utenti globali ha svelato la classifica delle 10 canzoni più ascoltate dagli automobilisti nel 2018 grazie all'integrazione con Spotify.

A seguito della partnership siglata tra Spotify e Waze e all'introduzione della funzionalità di Waze Audio Player, le due piattaforme, sempre più interconnesse, sono in grado di offrire agli automobilisti una soluzione semplice per ascoltare musica mantenendo una guida sicura.

Svetta al primo posto della classifica italiana Amore e Capoeira, il singolo dei produttori italiani Takagi & Ketra che vede la partecipazione di Giusy Ferreri, in gara nella prima edizione di X Factor nel 2008, e del cantante giamaicano Sean Kingston.

Segue, al secondo posto, tra indie e rap, Carl Brave con il brano Fotografia impreziosito dalla collaborazione con la giovane Francesca Michielin (vincitrice di XF5) e del rapper e produttore discografico Fabri Fibra.

Medaglia di bronzo per il duo Fedez e J-AX con Italiana, insieme hanno riempito San Siro con il concerto del 1 giugno 2018.

Al quarto posto della classifica di Waze e Spotify troviamo il vincitore di Sanremo Giovani 2015 e di Amici 2018, Irama, con Nera.

A metà classifica, quinto posto per la hit tormentone Da zero a cento di Baby K seguita dal primo gruppo della chart: il trio romano e rivelazione del nuovo pop italiano dei Thegiornalisti con Felicità puttana.

Troviamo in settima posizione i Måneskin con Morirò da Re, il giovane gruppo portato in finale da Manuel Agnelli a XF11.

Fred De Palma, rapper torinese, e Ana Mena, cantante e attrice spagnola, conquistano l'ottava posizione di Waze e Spotify con D'estate non vale.

Nono posto per Elodie, Michele Bravi e il Golden Boy, Gué Pequeno con l'esotica Nero Bali.

L'ultima posizione della classifica italiana è occupata dall'unico brano inglese che vede il perfetto mix del DJ Calvin Harris e Dua Lipa con One Kiss, canzone che nella global chart di Waze e Spotify si aggiudica invece il primo posto.

La classifica globale delle canzoni più ascoltate in auto grazie all'integrazione tra Spotify e Waze è invece una carrellata di nomi importanti per la musica contemporanea, partendo appunto dai britannici Calvin Harris e Dua Lipa che dominano in prima posizione. Il singolo ha conquistato dischi di platino in ben undici nazioni.

Secondo posto, invece, per la rapper statunitense Cardi B con I Like It, la sua canzone ha ottenuto il disco d'oro in Italia, Nuova Zelanda e Regno Unito.

Il rapper canadese Drake si aggiudica la terza posizione con In My Feelings. Demi Lovato e il gruppo musicale Clean Bandit con il brano Solo in quarta posizione.

Si vola in Sud America dove al quinto posto troviamo Te Boté Remix di Bad Bunny, Casper Magico, Nino Garcia. In sesta posizione torna Cardi B con i Maroon 5 con il brano Girls Like You. La band, capitanata da Adam Levine, ha suonato nell'halftime show della finale Super Bowl 2019.

Il giovane Post Malone con Better Now si piazza al settimo posto. Torniamo poi a ritmi latini con Taki Taki di Selena Gomez, il francese DJ Snake e il portoricano Ozuna.

Penultima posizione per Taste feat. Offset di Tyga e decimo posto per In My Mind brano di Dynoro che riprende la famosa melodia di "L'amour toujours", canzone del lontano 1999 di Gigi D'Agostino.