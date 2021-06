WD My Book Live e dati cancellati, ecco finalmente la risposta dell'azienda

Negli ultimi giorni Western Digital ha avuto a che fare con una grana di dimensioni particolarmente ingenti. Numerosi possessori di WD My Book Live hanno infatti segnalato la perdita di dati dai loro drive connessi a internet.

La quantità di dati persi è impressionante e diverse persone hanno visto andare in fumo anni di ricordi in un solo istante senza poter fare nulla per impedirlo. Non era possibile neanche accedere al proprio sistema di gestione poiché le password erano state compromesse.

Secondo quanto scoperto da alcuni utenti, il log dei dispositivi ha rivelato dei comandi di ripristino dei dati di fabbrica emessi da remoto. Ovviamente i proprietari non hanno nascosto la propria preoccupazione poiché, sebbene non si tratti di un modello recente, il comando è partito dai server di Western Digital.

Le dichiarazioni dell'azienda non hanno certamente tardato ad arrivare. Nella nota, si legge che "Western Digital ha stabilito che alcuni dispositivi My Book Live sono stati compromessi da software dannoso. In alcuni casi, questa compromissione ha portato a un ripristino dei dati di fabbrica che sembra aver cancellato tutti i dati sul dispositivo. Il dispositivo My Book Live ha ricevuto l'ultimo aggiornamento del firmware nel 2015. Comprendiamo che i dati dei nostri clienti sono molto importanti. A questo punto, ti consigliamo di disconnettere My Book Live da Internet per proteggere i tuoi dati sul dispositivo. Stiamo indagando attivamente e forniremo aggiornamenti a questo thread quando saranno disponibili".