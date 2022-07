Wear OS 3.5 e skin One UI Watch 4.5 si svelano: come apparirà su Galaxy Watch 5

La collaborazione intensificata tra Google e Samsung per Wear OS pensata con l’intento di proporre una piattaforma wearable unificata con performance e autonomie migliori rispetto al passato sta per vedere i suoi frutti con il prossimo aggiornamento a Wear OS 3.5 con beta di One UI Watch 4.5.

Grazie ai colleghi di SamMobile abbiamo la possibilità di dare una prima occhiata a quella che sarà la prossima importante iterazione di Wear OS per gli smartwatch dell'azienda sudcoreana, dato che con ogni probabilità vedrà la luce con la gamma Galaxy Watch 5 tra un paio di mesi. Le immagini trapelate online, di cui trovate due esempi in copertina e in calce alla notizia, evidenziano alcune delle modifiche estetiche apportate.

Ad esempio, i nuovi quadranti mostrano modifiche estetiche piuttosto evidenti, accompagnate dall’inclusione di maggiori informazioni relativamente a fitness, meteo, frequenza cardiaca e molto altro ancora. Altre immagini condivise da SamMobile illustrano modifiche per l’esperienza di digitazione sull’orologio con scrittura a mano e dettatura; o ancora, la possibilità di selezionare la SIM con cui effettuare chiamate tramite lo smartwatch stesso.

In poche parole, le modifiche applicate sono davvero molte e indicano chiaramente a un rinnovo importante per la collaborazione tra Wear OS e One UI su smartwatch. Non è chiaro quando verrà rilasciata esattamente la versione specifica Wear OS 3.5 con personalizzazione One UI Watch 4.5, ma ci aspettiamo un debutto con Galaxy Watch 5 tra agosto e settembre 2022.

A proposito di dispositivi wearable, sappiate che OnePlus Nord Watch sta arrivando in Europa.