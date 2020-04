Con wearOS 5.4.0 Google ricorda agli utenti di lavare le mani per proteggersi dal Covid-19

Da qualche mese le autorità sanitarie di tutto il mondo stanno raccomandando alle persone di lavare frequentemente le mani e di evitare di metterle negli occhi, nel naso ed in bocca come misura di protezione contro il Coronavirus. Nonostante ciò però Google ha lanciato una funzione nel nuovo wearOS che rammenta agli utenti le buone pratiche.

Con il nuovo wearOS 5.4.0, gli smartwatch invieranno degli avvisi ogni tre ore per spingere le persone a lavare le mani. Ma non è tutto, perchè avvierà anche un timer di 40 secondi per assicurarsi che si dedichi abbastanza tempo alla pulizia. Nelle notifiche viene anche consigliato di utilizzare il sapone, un gel disinfettante perle mani o acqua pura.

Il promemoria ovviamente potrà essere disattivato semplicemente tenendo premuto sulla notifica, ma come osservato dagli esperti basta prendere l'abitudine di farlo ad intervalli regolari per "allenare" il cervello e fare in modo che venga spontaneo.

In un momento di emergenza, smartwatch e dispositivi tecnologici possono rivelarsi molti utili. Di recente è stato lanciato anche uno studio su Apple Watch relativo al monitoraggio della frequenza cardiaca durante il sonno, che in caso d'infezione da Covid-19 potrebbe subire dei cambiamenti. Apple e Google di recente si sono alleate e sono al lavoro su un sistema di contact tracing universale.