WearOS avrà delle feature esclusive per Google Pixel Watch, secondo un report

Google Pixel Watch sarà lanciato nel 2022, secondo alcuni insider, ma al momento non sappiamo con precisione quando lo smartwatch di Big G arriverà sugli scaffali dei negozi. Tuttavia, stando a quanto riportato da 9to5Google, Google Pixel Watch potrebbe essere più potente di quanto pensavamo ed avere una scheda tecnica di tutto rispetto.

Al momento la scheda tecnica dello smartwatch di Google è ancora un mistero, dal momento che finora abbiamo visto solo alcune immagini pubblicitarie di Pixel Watch e nulla di più sul device. Tuttavia, un report di 9to5Google suggerisce che Pixel Watch avrà un SoC Samsung Exynos appositamente sviluppato: l'indiscrezione è piuttosto interessante, perché se venisse confermata si tratterebbe di una cocente sconfitta per i chip Tensor, che neanche la stessa Big G vorrebbe usare sul proprio smartwatch.

Un chipset come quello rumoreggiato per l'orologio intelligente di Google lascia pensare che il telefono avrà delle feature di WearOS esclusive, che sembrano essere già state confermate dall'ultima versione di WearOS: in particolare, 9to5Google riporta di aver trovato menzione, nel codice del sistema, di feature denominate "PIXEL_EXPERIENCE_WATCH" che, oltre a confermare il nome di "Pixel Watch" per il device, suggeriscono che WearOS avrà funzioni pensate appositamente per Google Pixel Watch e non disponibili sugli altri smartwatch.

Una di queste feature dovrebbe essere il processing on-device del parlato dell'utente per Google Assistant, che con il suo ultimo update è stata resa capace di effettuare alcune operazioni anche quando il dispositivo su cui è installata è offline. Una funzione simile dovrebbe richiedere un'ingente potenza di calcolo del device, spiegando la scelta del chipset di Samsung per Pixel Watch.

Inoltre, 9to5Google ha anche diffuso una grafica che mostra il design di Google Assistant su Pixel Watch: l'assistente vocale di Big G, infatti, non dovrebbe occupare tutto lo schermo del dispositivo una volta attivato, ma dovrebbe presentarsi solo come una barra colorata in fondo al display, come potete vedere dall'immagine in calce.