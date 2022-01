WearOS, grande novità in arrivo: supporterà l'utilizzo da polso destro

WearOS continua ad evolversi: il sistema operativo per smartwatch firmato Google prossimamente introdurrà una funzionalità che molte persone attendevano, seppur non sia così discussa. Si tratta del supporto all’utilizzo su polso destro, precedentemente impossibile a causa dell’interfaccia utente capovolta.

Stando a quanto riportato anche da 9to5Google, difatti, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sta migliorando rapidamente WearOS con l’intento di rilasciare sui nuovi dispositivi il supporto all’utilizzo da mano destra, semplicemente capovolgendo l’interfaccia.

L’intervento sembrerebbe essere stato fatto non da troppo tempo, dato che giusto negli ultimi giorni la voce dedicata sul tracker Google è stata contrassegnata come “risolta”. Non è ancora chiaro se anche gli smartwatch ora disponibili sul mercato riceveranno un aggiornamento a WearOS con tale feature, o se gli utenti interessati dovranno acquistare un modello completamente nuovo per accedervi.

Come funzionerà? Quando verrà implementata, la funzionalità probabilmente si presenterà sotto forma di impostazione da attivare. Tuttavia, l’utilizzo di pulsanti e corona rotante resterà comunque difficile per coloro che indossano il dispositivo a destra piuttosto che a sinistra. In altre parole, nella sua imperfezione questa soluzione cercherà di soddisfare le esigenze minime della community. Ce la farà? Lo capiremo solamente con il suo rilascio, attualmente dalla data indefinita.

A proposito di dispositivi indossabili, abbiamo visto i migliori smartwatch sotto i 100 Euro disponibili a fine 2021.