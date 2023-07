Il nuovo WearOS è ufficiale su Galaxy Watch6... ma non sul Pixel Watch!

Nel corso del reveal dei nuovi Samsung Galaxy Watch6 è emerso che i wearable di nuova generazione del colosso sudcoreano arriveranno sul mercato già aggiornati all'ultima versione di WearOS.

Fin qui, niente di strano, soprattutto se pensiamo che gli orologi del brand arriveranno sul mercato con l'ormai canonica e apprezzata personalizzazione OneUI 6 Watch.

Con i preorder già attivi e l'arrivo sugli scaffali per l'11 agosto 2023, tuttavia, una domanda sorge spontanea: a che punto siamo su Pixel Watch?

Curiosamente, sembra che Google sia impegnata su altri versanti e che non abbia messo in corsia preferenziale gli aggiornamenti di sistema dello smartwatch "reference" di WearOS, ancora fermo alla versione 3.5 del sistema operativo per indossabili.

Non si tratta solo di uno sfizio, in realtà, poiché da tempo gli utenti attendono questo aggiornamento per risolvere alcune dinamiche non troppo comode, tra cui la necessità di resettare completamente il device se si vuole cambiare smartphone, oltre a un'autonomia migliorata e novità grafiche come il Dynamic Theming.

Insomma, c'è davvero molto sul piatto e gli utenti sono in trepidante attesa e l'arrivo sui Galaxy Watch6 come versione preinstallata lascia ben sperare anche sullo stato di sviluppo per Pixel Watch, che a questo punto non dovrebbe tardare troppo prima dell'agognata notifica.

Nel frattempo, ricordiamo che, in occasione dell'Unpacked di luglio, Samsung ha anche presentato i nuovi Galaxy Z Flip5 e Fold5.