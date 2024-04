Weathering With You è in OFFERTA! Prendilo in blu-ray e vivi tante emozioni

Weathering with You - La ragazza del tempo viene proposto su Amazon in un cofanetto comprensivo di 2 BluRay, Dvd, Cd e Gadget. Include anche la menzione d'onore al libretto artbook di circa cento pagine.

Ecco la trama: Hodaka, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola per rifugiarsi a Tokyo. Qui si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un'abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole.

La polizia giunge sulle sue tracce, in fuga dalla famiglia e accusato di avere usato un'arma, e vuole consegnare Hina e il fratello ai servizi sociali in quanto minorenni. Il ragazzino allora spinge Hina e il suo fratello a fuggire insieme.

Nella Tokyo allagata mentre Hodaka si dichiara a Hina, questa rivela a lui che sta scomparendo piano piano, e infatti la mattina successiva, dopo aver donato il sereno a tutta la città è definitivamente ascesa in cielo.

Hodaka non ci sta e vuole ricongiungersi a Hina e crede di sapere come fare, ma inseguito dalla polizia, dopo essere stato aiutato da Natsumi, rischia di essere incastrato per colpa di Keisuke.

