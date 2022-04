Il Web 3.0 diventa una questione politica: un Paese pensa a un Ministero dedicato

Dopo avervi parlato del primo NFT coniato dalla Royal Mint britannica, ci spostiamo dall'altra parte del mondo, in Asia, dove un Paese sembra essere interessato a guidare la transizione al Web 3.0 con un Ministero dedicato ed una commissione volta ad occuparsi della regolazione degli NFT.

Il "NFT Policy Review Team", in particolare, è stato presentato dal Partito di Governo del Giappone, l'LDP, o Partito Liberal-Democratico, ed è un organo che dovrebbe agire in coordinamento con il Ministero della Transizione Digitale per proporre un quadro regolativo degli NFT e una serie di proposte per il loro impiego al fine di favorire l'economica nipponica.

Secondo uno dei fondatori della task force, Akihisa Shoizaki, il Sol Levante dovrà "guidare l'innovazione nell'era del Web 3.0", considerando il settore degli NFT come un "nuovo motore di crescita" per il Paese. Insomma, una visione decisamente positiva dei Token Non-Fungibili, che peraltro sembra essere condivisa anche dal Ministro della Transizione Digitale giapponese, il dirigente dell'LDP Takuya Hirai.

Tra le richieste politiche del NFT Policy Review Team vi è dunque l'istituzione di un Ministero del Web 3.0, che viene proposta in una ricerca pubblicata dalla commissione. Secondo la task force, la creazione di un'istituzione simile sarebbe un altro importante passo avanti per la digitalizzazione del Giappone, che negli ultimi mesi ha fatto enormi sforzi in tal senso.

Presumibilmente, l'idea è che il Ministero del Web 3.0 lavori con la task force NFT a progetti come la creazione di una collezione di Token Non-Fungibili nazionali o la realizzazione di un Metaverso proprietario del Governo giapponese e destinato alla popolazione del Sol Levante.

Inoltre, il Ministero dovrebbe anche occuparsi di regolare il settore delle criptovalute, che al momento in Giappone è solo parzialmente controllato dallo Stato. Infine, rimane sul tavolo la proposta di digitalizzazione dello Yen, che negli ultimi mesi non sembra aver fatto alcun passo avanti.