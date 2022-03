Il web cerca di aggirare le censure ai media russi: nasce il database Squad303

Con il recente blocco di Instagram da parte del Cremlino, che si colloca sulla scia del generalizzato "blackout" dei social network in Russia in seguito all'inizio delle ostilità contro l'Ucraina, il popolo russo rischia di essere tagliato fuori dalla circolazione internazionale delle informazioni. Per questo è nato il particolare sito web di Squad303.

Squad303 è un gruppo di programmatori polacchi, che hanno creato un sito web con un enorme database alle spalle, contenente 20 milioni di numeri di telefono e 140 milioni di indirizzi mail di origine russa. L'obiettivo del sito web è quello di mettere in contatto, sia per via telefonica che tramite mail, la popolazione russa con quella dei Paesi occidentali, offrendo ai primi un'informazione non filtrata dalle maglie della censura del Cremlino sull'andamento del conflitto in Ucraina.

Il sito web, riporta Engadget, pesca randomicamente un numero di telefono o un indirizzo email ad ogni accesso da parte di un utente, chiedendo a quest'ultimo di arrivare tramite messaggio, chiamata telefonica o mail al contatto ricevuto e di fornirgli indicazioni sul reale andamento della guerra e sui crimini commessi dall'esercito russo in Ucraina.

Gli autori del portale, intervistati dal Wall Street Journal, hanno spiegato che Squad303 ha ricevuto milioni di visite, che hanno portato all'invio in Russia di sette milioni di messaggi testuali e di due milioni di mail da parte degli utenti del sito web, che è stato creato solo il 6 marzo scorso.

I componenti di Squad303 spiegano che "il nostro obiettivo è distruggere il muro digitale di censura di Putin e assicurarci che il popolo russo non sia totalmente tagliato fuori dal mondo e dalla realtà di ciò che la Russia sta facendo in Ucraina".

Anche il nome del sito web di Squad303 ha dei precisi rimandi iconici e simbolici: esso, infatti, è ripescato dal 303° Squadrone di aerei da caccia della RAF. fondato durante la Seconda guerra mondiale e composto da soli aviatori polacchi sfuggiti alla doppia invasione nazista e sovietica del Paese. Lo squadrone ebbe un ruolo di primo piano nella Battaglia d'Inghilterra, abbattendo numerosi aerei tedeschi della Luftwaffe sulla Manica.