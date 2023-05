Il web va in delirio per la scoperta di un 'libro di roccia' su Marte

Dopo che il mondo dell'internet ha creato speculazioni su speculazioni per quella che sembrava essere una porta su Marte (spoiler: non lo era), recentemente il web è tornato all'attacco dopo che la NASA ha mostrato a tutti una roccia simile a un libro osservata dal veterano rover Curiosity durante il suo 3.800esimo giorno marziano della missione.

La roccia sembra formare le due metà di un libro aperto con una pagina che si è "fossilizzata" prima di essere girata. Non fatevi ingannare dalla prospettiva: in realtà la roccia è grande solo 2,5 centimetri di diametro.

"Le rocce con forme insolite sono comuni su Marte", hanno scritto i rappresentanti della NASA (vi ricordare dei presunti insetti su Marte?). Questi minerali una volta sarebbero stati sepolti sotto sedimenti più morbidi, ma miliardi di anni di erosione da parte del vento hanno spazzato via tutto il resto, continuano gli scienziati dell'agenzia spaziale americana.

Curiosity è un veicolo spaziale che, nonostante stia studiando lo stesso luogo da 9 anni, continua a fare scoperte dopo scoperte. In particolare, il rover si trova all'interno del cratere Gale, sito di atterraggio di Curiosity nel 2012, un luogo che si pensava ospitasse un grande lago miliardi di anni fa. Da allora sono stati fatti grandi progressi, e Perseverance - l'ultimo arrivato per l'esplorazione dell'arido mondo - ha persino scoperte le prove di un fiume in piena.