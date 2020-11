Il web potrebbe aver risolto il 'mistero' dietro il monolite di metallo dello Utah

Recentemente, sulle pagine di notizie di tutto il mondo è rimbalzata la notizia del ritrovamento di un monolite di metallo nel bel mezzo delle montagne rocciose dello Utah. Nonostante le origini sembrano essere - ovviamente - di origine artistica, il sempre attivo popolo del web ha cercato di mettere la parola fine una volta per tutte alla storia.

Chi conosce le trame del Web, infatti, saprà sicuramente che un'iniziativa del genere potrebbe iniziare solamente in un luogo che fa da punto di incontro per tutti gli internauti: Reddit. Un gruppo di Redditor ha creato un subreddit - r/FindTheMonolith - per cercare di risolvere il mistero dietro l'installazione dello Utah. Manco a dirlo, gli utenti sono subito riusciti a trovare la posizione del monolite, che era stata precedentemente tenuta nascosta dai funzionari che hanno effettuato la scoperta.

Come hanno fatto? Il primo step è stato quello di individuare le coordinate su Google Maps. Un compito abbastanza facile, nonostante fosse necessario setacciare meticolosamente il paesaggio, finché un utente non ha finalmente notato un'ombra (così come potrete vedere in calce alla notizia). Così, dopo aver avuto accesso alla posizione satellitare, gli utenti hanno controllato - tornando indietro su Google Maps - quando è apparso per la prima volta il monumento.

Non si è trovata una data precisa, ma un arco di tempo: il monolite è stato piazzato qualche tempo dopo l'agosto 2015 e prima dell'ottobre 2016. Non solo, gli utenti hanno analizzato da vicino anche la struttura: "È realizzato in lamiera d'acciaio 1/8 rivettata sulle cuciture", scrive l'utente di Reddit. "C'è anche un isolamento all'interno. C'è resina epossidica lungo la base."

Chi lo ha messo, invece, in questo luogo? Il fotografo Eliot Lee Hazel, secondo un altro utente. L'artista, infatti, vive vicino nello Utah e lui e l'agenzia con cui ha lavorato sembrano aver cancellato post che mostravano opere d'arte simili.

Insomma, mistero risolto?