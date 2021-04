Il web ha scoperto l'umiltà dei nidi dei piccioni ed è andato in delirio

Ci sono alcuni nidi di uccelli che possono essere davvero incredibili: il passero repubblicano (Philetairus socius) ad esempio, costruisce nidi giganteschi sopra degli alberi, abbastanza grandi da ospitare centinaia di coppie riproduttive e diverse generazioni di uccelli. Alcune di queste strutture, quindi, sono delle vere "opere ingegneristiche".

All'interno della "casa" del Philetairus socius possono essere trovate numerose camere, dove ogni creatura potrà riposarsi nella sua "privacy". Gli studi hanno dimostrato che i nidi hanno stanze interne ed esterne, con le stanze centrali in grado di trattenere il calore durante la notte, e le camere esterne utilizzate per rimanere fresche durante il giorno.

Pensate che questi nidi possono esistere per centinaia di anni. Insomma, così come avete capito, ci sono tantissime creature che possono costruire dei giacigli incredibili, in cui poter prosperare e far crescere al sicuro il loro uccellini... poi ci sono i piccioni. Queste creature, infatti, sono stati al centro di una "battaglia mediatica" su internet, poiché è diventato virale il loro modo di "costruirsi" un nido.

In poche parole, così come potrete vedere in calce alla notizia con diverse immagini, i piccioni nidificano praticamente su qualsiasi cosa che loro considerano "comoda". È possibile trovare le loro uova ovunque: da resti metallici, a delle pile di viti e perfino all'interno di qualche vaso.