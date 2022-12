Webb 'risponde' ad Hubble: Guardate che galassia incredibile ha catturato

Per settimane abbiamo seguito, ed ammirato, il grande ed instancabile lavoro di Hubble, ma non possiamo dimenticare l'enorme contributo che apporta anche il James Webb Space Telescope. D'altronde, con i suoi potenti e modernissimi strumenti è in grado di regalarci immagini mai viste prima. Questa volta ha catturato una galassia stupenda.

La splendida foto, che potete ammirare a fine articolo, rappresenta infatti NGC 7469, una luminosissima galassia a spirale di circa 90.000 anni luce di diametro, che si trova a circa 220 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione di Pegaso, una delle 88 costellazioni moderne.

Inoltre, NGC 7469 è nota per ospitare un nucleo galattico attivo (AGN), cioé una regione centrale estremamente luminosa, dominata dalla luce emessa dalle polveri e dai gas mentre mentre viene inghiottita dal suo buco nero centrale. Agli astronomi, quindi, questa galassia offre l'opportunità unica di studiare la relazione tra gli AGN e l'attività di starburst (un processo astrofisico che coinvolge la formazione stellare).

In questo frangente entrano in gioco i potenti mezzi del James Webb. Utilizzando infatti gli strumenti MIRI, NIRCam e NIRspec, gli astronomi sono in grado di ottenere immagini e spettri di NGC 7469 con dettagli senza precedenti, riuscendo a studiare questi fenomeni galattici come mai prima d'ora.

Quello che più rende particolare la foto è proprio la stella al suo centro. Notate come la sua luce si allinea perfettamente con il cuore di NGC 7469 generando, con le sue 6 punte, un effetto quasi irreale. Ed in parte è così. A differenza della galassia, infatti, non è un vero oggetto celeste, ma un artefatto di imaging noto come "picco di diffrazione", causato proprio dal luminoso nucleo galattico attivo (AGN) e dalla sua luce che si "piega" attorno ai bordi del telescopio.

Questa galassia a spirale è nota anche per essere stata recentemente studiata come parte del Great Observatories All-sky LIRGs Survey (GOALS), che ha come obbiettivo lo studio della fisica della formazione stellare e la crescita dei buchi neri.

Non resta quindi che ammirare la splendida immagine che, come sempre, potete osservare alla sua massima risoluzione visitando il sito ufficiale dell'Agenzia Spaziale Europea. Se invece siete curiosi di approfondire l'argomento, abbiamo dedicato una sezione specifica del nostro sito al James Webb Space Telescope, dove potete trovare anche le immagini delle galassie più antiche.

Crediti d'immagine: ESA/Webb, NASA & CSA, L. Armus, A. S. Evans