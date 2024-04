Webcam HD 1080p ad un prezzo BOMBA su Amazon grazie ad un coupon

Chi è alla ricerca di una nuova webcam dovrebbe dare un'occhiata alla nuova promozione attiva su Amazon, che permette di acquistare con un forte sconto una telecamera per PC dotata di microfono e accessori.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL'OFFERTA su Amazon Stiamo parlando di una Webcam ToLuLu progettata per video di qualità professionale. Questo dispositivo USB dispone di un obiettivo in vetro Full HD (1080p) con un angolo di visione di 100 gradi ed offre immagini nitide e video cristallini ad un massimo di 30 fotogrammi al secondo.

La Webcam Full HD in questione è plug and play, quindi non necessita di alcuna configurazione: è sufficiente collegarla al PC tramite il cavo USB lungo 1,8 metri ed è subito pronta per l'uso su PC Windows, MacOS, Chrome OS, Smart TV, Android e altre piattaforme.

All'interno della confezione è presente anche uno stand regolabile che consente agli utenti di posizionare il dispositivo nel migliore dei modi prima di prendere parte ad una conferenza, ad una chiamata con un amico o un altro evento.

Chiunque fosse interessato all'acquisto, può accaparrarsi il prodotto con il 20% di sconto grazie ad uno speciale coupon a tempo, il quale resterà valido solo ed esclusivamente fino al 24 aprile 2024. L'importante è selezionare il coupon prima di aggiungere l'oggetto al carrello.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su