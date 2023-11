La prima webcam al mondo è nata per colpa del caffè, ecco l'assurda storia

Siamo nel 1991, un'epoca in cui il World Wide Web era ancora agli albori, un semplice barlume nell'occhio di CERN. In questo contesto, all'interno del laboratorio informatico dell'Università di Cambridge, noto come la "Trojan Room", un gruppo di ricercatori si trova di fronte a un dilemma quotidiano: la lotta per una tazza di caffè.

La macchina, unica per tutto il dipartimento, diventa oggetto di contesa tra i ricercatori, costretti a compiere viaggi infruttuosi attraverso le scale del laboratorio solo per scoprire che il prezioso liquido nero era già stato consumato dai loro colleghi nottambuli. Per risolvere questo dilemma, Quentin Stafford-Fraser e Paul Jardetzky, due dei ricercatori, decidono di adottare un approccio tecnologico.

Montano una telecamera su un supporto e la puntano verso la macchina del caffè, collegando il tutto a un computer nella Trojan Room. Nasce così XCoffee, un programma che permette di visualizzare lo stato della macchina del caffè direttamente sullo schermo del computer. Inizialmente, l'idea era semplicemente quella di evitare viaggi inutili al corridoio, ma ben presto, questa invenzione si trasforma in qualcosa di molto più grande (qui c'è una buona notizia per chi consuma 2-3 tazzine al giorno).

Nel novembre del 1993, Martyn Johnson, un altro scienziato in cerca di caffeina, decide di portare online il programma XCoffee, rendendo la "Trojan Room Coffee Pot" la prima webcam della storia. Nonostante la monotonia del soggetto - una macchina del caffè che si riempie lentamente - la webcam diventa virale nei primi anni '90, attirando l'attenzione di nerd da tutto il mondo, ansiosi di verificare lo stato delle riserve di caffeina di Cambridge.

Tuttavia, come tutte le storie, anche questa ha una fine. Il 22 agosto 2001, l'ultima immagine trasmessa dalla storica webcam è quella di una mano anonima che spegne il sistema. La ragione della sua dismissione è tanto pratica quanto la sua creazione: il software era diventato insostenibile e i ricercatori desideravano liberarsi dei computer che lo supportavano.

La macchina del caffè della Trojan Room, non più in servizio, viene venduta in un'asta online, fruttando ai ricercatori del dipartimento di Informatica la somma di 3.350 sterline, probabilmente sufficiente per acquistare una seconda macchina del caffè. Così, in un angolo di un laboratorio di Cambridge, nasce e muore la prima webcam del mondo, un piccolo dispositivo che ha aperto la strada a un'era.

A proposito, non vi consigliamo invece di prendere il caffè appena alzati.