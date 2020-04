Webcam, prezzi alle stelle su Amazon ed eBay: molte sono introvabili

In una situazione come quella attuale, le videochiamate stanno ovviamente facendo registrare un "boom". È chiaro, dunque, che, in questo contesto, le persone che non dispongono di una webcam stiano cercando di acquistare questo dispositivo. Peccato che i prezzi siano alle stelle e che molti modelli siano introvabili.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, nei principali e-commerce, da Amazon a eBay, le webcam hanno dei prezzi fuori scala. Per farvi un esempio concreto, la Logitech C270, che solitamente verrebbe venduta a un prezzo che si aggira attorno ai 25 dollari, su Amazon USA adesso si trova a più di 130 dollari. Tuttavia, non pensate che sia solamente un problema estero: su Amazon Italia, al momento in cui scriviamo, il costo della webcam è fissato a circa 80 euro.

Prendendo in esame una Logitech C920, che solitamente si trova a circa 130 dollari, si può arrivare anche a 330 dollari. In Italia il discorso è lo stesso: si arriva anche a 329,49 euro. La situazione non cambia su eBay, dove la succitata C270 viene venduta a 175 euro. Insomma, i prezzi stanno chiaramente salendo in modo esorbitante, soprattutto per quanto riguarda i modelli più noti.

Inutile dire che molte webcam non vengono nemmeno spedite in tempi rapidi e che molti modelli sono essenzialmente diventati introvabili, dato che risultano "out of stock" ovunque.