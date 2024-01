webOS 24, LG conferma i primi TV che saranno aggiornati

LG ha confermato che aggiornerà webOS anche sui televisori più vecchi per quattro anni dopo il lancio. Quest’oggi, a poche ore dalla presentazione dei TV LG OLED 2024, il produttore ha fornito ulteriori dettagli sul sistema operativo che sarà presentato in occasione del CES.

Nello specifico, l’azienda ha confermato che tutti i modelli di OLED del 2022, ovvero le gamme A2, B2, C2, CS, G2 e Z2, LG OLED Flex (di fine 2022) ed i TV LG OLED Object (da metà 2022), oltre che gli 8K 2022 e gli LCD saranno aggiornati a webOS 24. LG ha anche affermato che altri modelli (di cui non si sa molto) saranno aggiornati successivamente.

Parlando con FlatpanelsHD, LG ha confermato che per quanto riguarda i modelli di TV 2022, si tratterà di un aggiornamento completo e non solo di una nuova skin come quella lanciata sui TV 2020 e 2019.

L’update segnerà un punto di svolta importante per il sistema operativo: il design è leggermente differente rispetto a webOS 23, è presente un selettore del profilo utente, le notifiche, le impostazioni e la ricerca sulla sinistra. Le card presenti nella seconda riga della homepage invece sono dinamiche, e le schede sono personalizzabili, ma non sono chiari molti dettagli in merito.

webOS 24 supporta un massimo di dieci profili, ciascuno dei quali con un PIN univoco se impostato. Presenti varie opzioni di accessibilità, tra cui nuove impostazioni per i menù.

Qualche giorno fa, LG ha anche svelato i primi dettagli sulla gamma di TV QNED 2024 tra cui figura un modello da 98 pollici.