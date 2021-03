WebView sta mandando in crash tante app Android: Google al lavoro per risolvere

Con il passare delle ore si vanno moltiplicando le segnalazioni di utenti Android che lamentano crash improvvisi per varie applicazioni del sistema operativo, tra cui figurano anche app molto importanti e largamente utilizzate come Gmail, client bancari, Google Pay ed altre.

Reddit, Downdetector e Twitter sono presi d'assalto dalle lamentele degli utenti, i quali riferiscono di aver improvvisamente ricevuto notifiche sui propri smartphone in cui si legge che le app hanno smesso di funzionare.

Google ha confermato le supposizioni di molti: il problema è collegato all'ultimo aggiornamento della componente di sistema Android System WebView: "siamo a conoscenza di un problema con WebView che causa l'arresto anomalo di alcune app su Android. Stiamo attualmente lavorando per convalidare completamente l'ambito ed è in corso una correzione" ha affermato un portavoce.

WebView è una componente essenziale del sistema operativo, che gestisce il rendering del browser simile a Chrome all'interno delle app. Alcuni osservano che una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dalla disinstallazione dell'ultimo aggiornamento di WebView, ma Google nel bollettino non ne parla. A questo punto non resta che attendere le mosse che farà Google nelle prossime ore. Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali aggiornamenti supplementari sulla questione.