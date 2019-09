Weekend da record per Sky Sport: è il migliore di sempre, grazie alla Serie A

Il fine settimana che si è appena concluso è da record per Sky Sport. L'emittente satellitare infatti ha annunciato che nel weekend lo share complessivo dei canali Sport e Calcio è stato del 5,86%, con 5,757 milioni di spettatori medi che hanno visto le partite della seconda giornata di Serie A.

Nello specifico, la supersfida di campionato di sabato sera tra Juventus e Napoli, andata in onda in esclusiva in diretta su Sky Sport commentata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi è stata vista da oltre 2 milioni di spettatori medi, con uno share dell'11,6%. Si tratta del secondo miglior dato di share tv per un incontro tra i campioni d'Italia e la compagine partenopea.

Lo studio prepartita condotto da Marco Cattaneo, Paolo Condò e e Daniele Adani è stato visto da 523 mila spettatori medi, con il post da 718 mila utenti.

Ottimo riscontro anche per il derby della capitale tra Lazio e Roma, anch'esso trasmesso in esclusiva in diretta alle 18 di Domenica. L'incontro ha attirato 1 milione e mezzo di spettatori, a fronte di uno share del 10,1%.

Ha contribuito anche la Formula 1, con il Gran Premio del Belgio che ha visto la vittoria di Charles Leclerc, visto da 1 milione e 700 mila spettatori medi, mentre la partita dell'Italbasket di sabato mattina ha attirato 272 mila spettatori.