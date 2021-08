Weekend di regali nel Google Play Store: 35 app, giochi e temi gratis per pochi giorni

Pochi giorni fa avevamo visto i 27 contenuti in regalo su Google Play Store, disponibili per chiunque abbia uno smartphone Android. Questo weekend, però, il negozio di Big G ha deciso di regalare ben 35 app, giochi e pacchetti di icone per un periodo limitato, accompagnandole a una serie di sconti interessanti.

Applicazioni

FairEats

AppLock PRO - Fingerprint, PIN & Pattern (No ads)

Coloring Book+

Rec Recorder PRO (NO ADS)

alfacast x screen mirror

One Swipe Notes - Floating Notes - Gesture Notes

CP Meeting Notes - Recorder, memo and minutes

The Social Horoscope Community

Multi-Screen Voice Calculator Pro

SUI File Explorer PRO

Clipboard Manager : Clipo Pro

Giochi

Chloe: Playtime!

Candy Dandy Adventure : Crush Game

Construction Machines SIM: Trucks and Cranes

Draw Lines: Pro

Knife Hit - Throw Knife Get Rewards

Merge Monster VIP - Offline Idle Puzzle RPG

Peppa Pig: Holiday

Trojan War Premium: Legend of Sparta

True Skate

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Emoji Match: A sliding puzzle

Burning Fortress 2

Cross the Cliff

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game

Defender Heroes Premium: Castle Defense - Epic TD

Hero Evolution : SP

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Hexagon Black - Icon Pack

Hexagon Dark - Icon Pack

Hexagon White - Icon Pack

Square White - Icon Pack

Battery Widget

Color Blocks: live wallpaper

Timus Dark Icon Pack

Tra le offerte del momento segnaliamo in particolare Cubasis 3 per l’editing di file audio e musica, assieme a giochi come Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Distraint 2, Fran Bow, Heroes of Loot e Rebel Cops. L’elenco integrale lo trovate nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Ricordiamo infine che sul Google Play Store è tornato il malware Joker infettando 8 applicazioni.