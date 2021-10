Weekend di regali per smartphone Android: 35 app, giochi e temi gratis su Play Store

Come ormai da tradizione, anche questo fine settimana il Google Play Store torna a proporre contenuti in regalo. Si parla, in particolare, di 35 app, giochi e temi Android temporaneamente gratuiti, i quali vanno a seguire i 26 prodotti donati a inizio settimana. Di seguito troverete l’elenco integrale.

Applicazioni

Onigiri KanaKana - Hiragana Katakana

Edge Side Bar - Swipe Apps - App Shortcuts

Korean Word Beginner Quiz Pro

Sleep Faster, Meditation Pro

Giochi

Merge Number Puzzle

2048 - Puzzle Game

Emoji Quiz - Combine emojis to guess words

Soul Warrior Premium: Sword and Magic

Live or Die: Zombie Survival Pro

Speed Math - Mini Math Games

Scalak

OXXO

Terry's Halloween

Bagatur Chess Engine with GUI: Chess AI (No Ads)

Chess from Kindergarten to Grandmaster (No Ads)

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Glidey - Minimal puzzle game

Gravity Force Finger 137: Cross Orbits (No Ads)

Non Stop Balloons: Shooter for All (No Ads)

Stroop Effect Test: Challenge your Brain (No Ads)

Coin Princess

Connect - colorful casual game

Escape Balls :The Premium Game

Everybody's RPG

Merge Attack PvP: Attack on Legion

Zombie Fighter : FPS zombie Shooter 3D

ACE Academy

Crystalline

Ethereal Enigma

Kaori After Story

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Darko5 - Icon Pack

Proton - Icon Pack

Xperia Theme - Fujiyama Night

Xperia Theme - Osaka Castle

Square Black - Icon Pack

Tra gli sconti del momento troviamo invece videogiochi Android come Aeon’s End, Baldur’s Gate II, Doom & Destiny, MO: Astray, One Deck Dungeon, Root, Sagrada, Samorost e This Is The Police 2. L’elenco completo delle offerte lo potrete trovare nella pagina dei colleghi di Android Police.

Ricordiamo, in conclusione, che sul Play Store è stata scoperta un’app a tema Squid Game con il malware Joker, dunque prestate attenzione a ciò che scaricate!