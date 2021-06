Weekend rosso per le criptovalute: brutti segnali per tutte, cresce solo Monero

Dopo un inizio settimana stellare per tutte le criptovalute a causa dell’effetto Elon Musk, questo weekend torna a essere un “profondo rosso” per il mercato in toto, con pochi accenni di crescita dati solamente dalle valute minori. Il Bitcoin cede nuovamente, tornando sotto i 40.000 dollari, mentre ci sono segnali positivi da Monero.

Il crollo in questione è iniziato ieri, 17 giugno 2021, a partire dalle 18:00 ore italiane circa e ha interessato, come ci si può aspettare, soprattutto il Bitcoin. Il valore della cripto di Satoshi Nakamoto è crollata di circa 1.000 dollari in due ore e da lì continua a rimanere attorno ai 37-38mila dollari, per un calo del 3,36% nelle ultime 24 ore al momento della scrittura dell’articolo.

Nello stesso intervallo di tempo, invece, Ethereum è crollata di appena 100 Dollari in valore, ovvero del 4.62% in valore e continua a seguire il medesimo andamento del Bitcoin tra saliscendi continui. Cali importanti anche per Ripple (XRP) che nell’ultima giornata è sceso del 2.03% dopo il crollo del 17 giugno che lo ha fatto tornare quasi ai livelli della settimana scorsa.

Più pessimista è invece l’andamento del Dogecoin, dato che la criptovaluta preferita da Elon Musk da una settimana sembra essere in continua caduta, per una discesa che nelle ultime 24 ore è stata pari al 2.54% portando il valore a 0.30 dollari. D’altro canto, infine, Monero nelle ultime 24 ore è stata una delle poche cripto più note a crescere, da 264 dollari a 278 dollari, ovvero circa il 0.74% in più; ciò che è davvero interessante, però, è il fatto che la risalita è costante da una settimana, mantenendo dunque un andamento completamente opposto al resto del mercato.

Intanto continua il trend NFT grazie a Tim Berners-Lee, il quale ha reso disponibile all’asta il codice sorgente del World Wide Web proprio come NFT.