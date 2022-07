Western Digital lancia HDD da 22TB per NAS e aziende, tecnologie inedite ma che prezzi!

Lo scorso maggio abbiamo assistito al lancio della nuova line-up di SSD firmata Western Digital, in particolar modo le nuove unità WD_Black da gaming e le inedite soluzioni modulari SanDisk. In queste ore, però, la società ha deciso di espandere la gamma lanciando ufficialmente nuovi HDD da 22TB con tecnologie inedite.

Tutte queste soluzioni sono state presentate proprio nel mese di maggio 2022 durante l’evento “What’s Next” ma stanno arrivando presso i negozi solo in questi giorni con prezzi a partire da 599,99 Dollari. Il portfolio si espande quindi con i modelli Ultrastar DC HC570 per data center e aziende, WD Gold per aziende e piccole e medie imprese, WD Red Pro per NAS e WD Purple Pro per i sistemi di videosorveglianza con storage valutato per 2,5 milioni di ore MTBF.

Ciascuno di questi nuovi HDD da 22 TB è dotato di novità del settore, tra cui la tecnologia OptiNAND, design HelioSeal e altro ancora per offrire la densità più alta del settore, pari a 2,2 TB per piatto, aprendo la strada a HDD CMR da 22 terabyte di capienza. Tutte queste unità da 22 TB, come già specificato, sono destinate a casi di uso professionale piuttosto che per uso domestico.

Tutti i nuovi HDD Western Digital Gold, Red Pro e Purple Pro da 22 TB sono ora pronti per vendita e spedizione sul sito ufficiale in primis, poi verso rivenditori e negozi specializzati. Gli HDD Ultrastar da 22 TB e 26 TB hanno iniziato a essere spediti ai partner di WD il mese scorso.