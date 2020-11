Western Digital lancia la special edition di Call of Duty degli SSD WD_Black

Western Digitalannuncia oggi una collaborazione speciale con Call of Duty, che porterà al lancio di una serie di prodotti nella lineup WDBlack, tra cui le unità WDBLACK P10 Game Drive, WDBLACK P50 Game Drive SSD e WDBLACK SN850 NVMe SSD basate sulla tecnologia PCIe Gen 4 annunciata di recente.

WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition P10 Game Drive è un’unità progettata per I gamer, per consentire di espandere il PC o le console compatibili. A coloro che l’acquisteranno saranno dati in regalo 1.100 punti Call Of Duty. Il prezzo è di 134,99 Euro per la variante da 2 terabyte, l’unica disponibile sul mercato ad inizio dicembre 2020.

WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition P50 Game Drive SSD è anch’essa un’unità per PC e console compatibili, che offre un’elevata velocità di lettura. Anche questa sarà disponibile nel mese di dicembre, e darà diritto ad un voucher di 2.400 punti su Call Of Duty. Il prezzo è di 307,99 Euro per la versione da 1 terabyte.

WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition SN850 NVMe SSD (1TB), infine, è un SSD basato sulla tecnologia PCIe Gen4 che offre un caricamento fluido ad app e giochi. Nell’acquisto sono inclusi 2.400 punti Call Of Duty. A 253,99 Euro sarà disponibile la variante da 1 terabyte, senza dissipatore di calore.