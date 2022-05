Western Digital lancia nuovi SSD Black, SanDisk e UltraStar: la line-up del 2022

Durante l’evento odierno “What’s Next” tenuto da Western Digital in via digitale, la stessa società ha annunciato la line-up di dispositivi di archiviazione per il 2022, composta da SSD e soluzioni modulari ad alta capacità e performance elevate, pensati appositamente per aziende, datacenter, creator e videogiocatori.

La maggior parte dei lettori sarà certamente interessata dalle nuove unità WD_Black, in particolare l'SSD SN850X PCIe 4 NVMe capace di arrivare a 7300 MB/s e con capacità pari a 1 TB, 2 TB e 4 TB; a ciò si aggiunge il supporto alla Game Mode 2.0, feature pensata per aumentare le prestazioni nei giochi soprattutto durante streaming o acquisizione video. A ciò si aggiunge l'SSD portatile P40 Game Drive pensato per console, con interfaccia USB 3.2 Gen2x2 e velocità fino a 2.000 MB/s, per capacità pari a 500 GB, 1 TB e 2 TB. Entrambi i modelli saranno disponibili sul mercato a partire da questa estate.

I brand SanDisk e SanDisk Professional ottengono invece un nuovo ecosistema modulare denominato PRO-BLADE, rivolto soprattutto ai content creator e composto dai seguenti prodotti:

PRO-BLADE SSD Mag , SSD rugged progettati per resistere anche a cadute o pressioni estreme e dalla capienza pari a 1/2/4 terabyte, facilmente inseribili e rimovibili dalla custodia portatile PRO-BLADE Transport;

PRO-BLADE Transport offre una scalabilità senza precedenti grazie all'associazione rapida di più SSD, offrendo velocità di lettura e scrittura fino a 2000 MB/s. Inoltre, questa soluzione consente il collegamento rapido a fotocamera tramite USB-C per registrare contenuti ad alta risoluzione direttamente su una delle unità caricate.

PRO-BLADE Station è un sistema desktop capace di tenere fino a quattro SSD PRO-BLADE e di utilizzare un'interfaccia Thunderbolt 3 a 40 Gbps per effettuare editing 4K/8K/12K in tempo reale.

Infine, troviamo tra gli annunci l’SSD WD Ultrastar NVMe PCIe 4.0 con capienza massima pari a 15,36 TB e con NAND TLC BiCS5 3D di nuova generazione; anche questa soluzione inedita sarà disponibile a partire dai prossimi mesi.

Lo scorso novembre, invece, WD ha presentato due hard disk OptiNAND da 20 TB.