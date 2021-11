Western Digital presenta due hard disk da 20 TB OptiNAND: che prezzi!

Se da una parte Seagate mostra il primo HDD PCIe NVMe sul mercato e ne annuncia la produzione di massa nel 2024, dall’altra Western Digital presenta ben due hard disk da 20 TB: si tratta dei nuovi Ultrastar DC HC560 e WD Gold HDD con tecnologia OptiNAND. Attenti però ai prezzi di mercato!

Come ripreso da ZDNet, entrambi gli hard disk (HDD) giungono nel form factor standard da 3,5 pollici e dispongono di OptiNAND, tecnologia proprietaria che permette di unire più piatti da 2,2 TB l’uno fino ad arrivare a nove piatti, per la detta capacità totale di 20 TB. Tutto ciò avviene grazie alle tecnologie iNAND Universal Flash Storage (UFS) ed Embedded Flash Drive (EFD).

Inoltre, sia il modello Ultrastar DC HC560 che il modello WD Gold HDD sfruttano la tecnica di registrazione EAMR o Energy Assisted Magnetic Recording, la quale scrive e legge i dati in perfetto ordine tramite un sistema per migliorare la precisione della testina. A ciò si aggiunge la tecnologia HelioSeal per ridurre la resistenza dell'aria sui piatti rotanti.

Si tratta però di soluzioni avanzate disponibili principalmente per clienti aziendali. L’HDD Ultrastar DC HC560 è dedicato a provider di storage cloud, piccoli server e NAS; l’HDD WD Gold, invece, è pensato per aziende che necessitano di dischi pronti a sopportare carichi di lavoro pesanti per periodi prolungati. I prezzi? L'HDD WD Gold da 20 TB viene proposto con il prezzo consigliato di 679,99 Dollari, mentre l'Ultrastar DC HC550 non ha ancora una cifra definita dal produttore.

A proposito di soluzioni di archiviazione, Seagate sta per portare gli SSD a tema Star Wars in Italia.