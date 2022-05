Western Digital punta sui nuovi SSD BLACK per 'Hardcore Gamer'

Nel corso dell'evento "What's Next", Western Digital ha lanciato i nuovi SSD Black, arricchendo e ottimizzando la lineup WD_BLACK con prodotti pensati traendo ispirazione dal mondo del gaming per fornire incredibili esperienze di gioco.

Non a caso, queste unità sono pensate per essere un degno alleato nell'espansione dell'archiviazione non solo su PC ma anche su Console di ultima generazione. In tal senso, ricopre un ruolo chiave la partnership siglata con AMD, un sodalizio che continua e si estende "per offrire esperienze di gioco eccezionali", ha affermato Joe Macri, Compute e Graphics CTO e Corporate Fellow di AMD.

L'esperto ha spiegato che "le nostre soluzioni combinate consentono una grafica più ricca, tempi di caricamento più rapidi e un gameplay più coerente", aspetto ulteriormente enfatizzato da Rob Soderbery di Western Digital, il quale ha confermato che "il nostro portfolio di prodotti WD_BLACK assicura ai giocatori le migliori soluzioni per rispondere alle sfide attuali e future nel mondo del gaming".

A cavallo tra tecnologia ed entertainment, i prodotti della gamma WD_BLACK puntano a offrire il massimo in termini di stile e prestazioni. Tra le novità, il prodotto di punta è sicuramente il WD_BLACK SN850X NVMe, non a caso proposto come soluzione ottimizzata "per giocatori hardcore", il quale, avvalendosi dello standard PCIe Gen4, consente di offrire prestazioni fino a 7.300 MB/s, con latenza ridotta, caricamento predittivo e gestione termica adattiva.

L'esperienza è ulteriormente arricchita dalla WD_BLACK Dashboard che, con la nuova Game Mode 2.0, consente di potenziare le prestazioni per giocare, registrare ed effettuare streaming alle massime performance possibili. Il dissipatore opzionale consente di mantenere le prestazioni nel tempo e, questa volta, include anche soluzioni di illuminazione RGB. Il WD_BLACK SN850X sarà disponibile a partire da luglio 2022 a un prezzo consigliato a partire da 189,99 dollari.

Un'altra soluzione interessante è rappresentata dal WD_BLACK P40 Game Drive, progettato per i giocatori che necessitano di storage portatile ad alte prestazioni, con interfaccia USB 3.2 Gen2x2 che consente di raggiungere velocità di lettura fino a 2.000 MB/s. Anche in questo caso è disponibile un sistema di illuminazione RGB personalizzabile e la disponibilità sul mercato partirà dall'estate 2022, con prezzi da 119,99 dollari.