Western Digital svela l'SSD da gioco NVME 4K ready

Mentre continua lo sviluppo del disco rigido da 40 terabyte microwave-assisted, che dovrebbe vedere la luce entro il 2025, Western Digital continua a rilasciare sul mercato soluzioni per l'archiviazioni in grado di soddisfare gli utenti e gamer.

Nella giornata di ieri la compagnia ha rilasciato Black 3D NVMe, un SSD progettato per far girare video a risoluzione 4K ed Ultra HD in modo rapido e senza interruzioni, che dovrebbe soddisfare anche i giocatori e produttori di video di fascia alta, soprattutto i professionisti del settore.

Black 3D NVMe sarà disponibile nei tagli di memoria da 250 gigabyte, 500 gigabyte ed 1 terabyte, ma ciò che fa discutere maggiormente sono le elevate velocità. I due modelli da 500 gb ed 1 tb infatti offrono velocità di lettura fino a 3.400 Mb/s, mentre la variante da un terabyte raggiunge una velocità di scrittura di 2.800 Mb/s e 500.000 IOP random-read IOP per le app multi-thread.

I modelli da 250 gigabyte, 500 gigabyte ed 1 terabyte saranno venduti rispettivamente a 120, 230 e 450 Dollari, e saranno disponibili entro la fine di Aprile in alcuni rivenditori selezionati ed ovviamente sullo store online di Western Digital, oltre che di altri distributori.

Sull'approdo in Italia, però, almeno al momento non sono disponibili molte informazioni.